На посаду керівника ХАТОБу 2 претенденти

Харків. 11 лютого. УНІАН. Сьогодні на посаду директора Харківського державного академічного театру опери та балету ім. Лисенка визначилися два претенденти.

Як інформує сайт облдержадміністрації, наприкінці 2007 р. представники колективу ХАТОБу звернулися до управління культури і туризму облдержадміністрації, керівника області Арсена АВАКОВА та голови обласної ради Василя САЛИГІНА з пропозицією призначити на посаду директора театру виконуючу обов’язки Ніну СИДОРУ.

Водночас, 7 лютого постійна комісії облради з питань спільної власності територіальної громади області підтримана кандидатуру Олександра РУСАНОВА.

Таке рішення комісії обласної ради викликало незадоволення колективу театру. Наступного дня на прес-конференції начальник управління культури і туризму облдержадміністрації Ніна СУПРУНЕНКО та представники колективу ХАТОБу народні артистки України Валентини АРКАНОВА, Світлана КОЛИВАНОВА та заслужений артист України, радник губернатора Вадима МУЛЕРМАН висловили занепокоєння таким проходженням призначення керівника театру.

Пізніше, на засіданні президії облради, на якому затверджувався порядок денний чергової сесії облради, заступник голови облдержадміністрації Людмила БЄЛОВА попросила членів президії при прийнятті рішення стосовно включення пункту порядку денного наступного засідання сесії «Про призначення директором ХАТОБу Русанова Олександра Григоровича» врахувати, що кандидатура РУСАНОВА не була підтримана колективом театру. Це питання взагалі не розглядалося в колективі, а, крім того, не розглядалося профільною комісію облради - з питань культури, історичної спадщини, духовності та національних меншин», - зазначила заступник голови ОДА.

Кандидатура, яка підтримана комісією облради, не відповідає всім кваліфікаційним вимогам, затвердженим Міністерством культури і туризму України щодо особи, яка має право претендувати на посаду керівника такого закладу. Наприклад, стаж роботи у закладах культури особи, яка претендує на посаду керівника такого закладу, має бути не менше 5 років.

Після виступу В.БЄЛОВОЇ, президія вирішила зняти питання про призначення О.РУСАНОВА директором ХАТОБу з порядку денного чергової сесії.

«Я вважаю, що кандидатура СИДОРИ є найбільш адекватною цій посаді на цей час. Адже посаду керівника провідного академічного театру України повинна обіймати людина, яка користується авторитетом у колективі, бачить перспективи розвитку театру та має досвід подібної роботи», - сказала Л.БЄЛОВА.

Як повідомила вона, облдержадміністрація з питання призначення керівника ХАТОБу має підтримку Міністерства культури і туризму України.