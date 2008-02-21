Оголосили голодування близько 100 машиністів метро

Харків. 21 лютого. УНІАН. Сьогодні оголосили голодування 89 машиністів Харківського метрополітену, які підтримали своїх сімох колег, що вирішили продовжити акцію протесту, розпочату 11 лютого з вимогами поновити на роботу 21 звільненого машиніста й усунути з посади начальника ДП «Харківський метрополітен» Сергія МУСЄЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, на майдані Свободи навпроти будинку облдержадміністрації, як це було й на початку акції до її призупинення 15 лютого, знову встановлено 2 намети.

Учасники акції налаштовані рішуче і погрожують паралізувати роботу метрополітені. У ці хвилини біля наметів триває спонтанний мітинг. З людьми говорить начальник Головного управління промисловості, транспорту і зв’язку облдержадміністрації Владилен ВАВІЛОВ. Машиністи і представники профспілок роз’ясніють суть своїх вимог.

Головні з них – остаточне звільнення відстороненого наказом міністра транспорту начальника С.МУСЄЄВА та поновлення на роботу 21 раніше звільненого з роботи машиніста.