Оголосили голодування близько 100 машиністів метро

12:06, 21 лютого 2008
Харьків
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Вони підтримали сімох своїх колег

Харків. 21 лютого. УНІАН.  Сьогодні оголосили голодування 89 машиністів Харківського метрополітену, які підтримали своїх сімох колег, що вирішили продовжити акцію протесту, розпочату 11 лютого з вимогами поновити на роботу 21 звільненого машиніста й усунути з посади начальника ДП «Харківський метрополітен» Сергія МУСЄЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, на майдані Свободи навпроти будинку  облдержадміністрації, як це було й на початку акції до її призупинення 15 лютого, знову встановлено 2 намети.

Учасники акції налаштовані рішуче і погрожують паралізувати роботу метрополітені. У ці хвилини біля наметів триває спонтанний мітинг. З людьми говорить начальник Головного управління промисловості, транспорту і зв’язку облдержадміністрації Владилен ВАВІЛОВ. Машиністи і представники профспілок роз’ясніють суть своїх вимог.

Головні з них – остаточне звільнення відстороненого наказом міністра транспорту начальника С.МУСЄЄВА та поновлення на роботу 21 раніше звільненого з роботи машиніста.

 

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