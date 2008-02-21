Оголосили голодування близько 100 машиністів метро
Вони підтримали сімох своїх колег
Харків. 21 лютого. УНІАН. Сьогодні оголосили голодування 89 машиністів Харківського метрополітену, які підтримали своїх сімох колег, що вирішили продовжити акцію протесту, розпочату 11 лютого з вимогами поновити на роботу 21 звільненого машиніста й усунути з посади начальника ДП «Харківський метрополітен» Сергія МУСЄЄВА.
Як передає кореспондент УНІАН, на майдані Свободи навпроти будинку облдержадміністрації, як це було й на початку акції до її призупинення 15 лютого, знову встановлено 2 намети.
Учасники акції налаштовані рішуче і погрожують паралізувати роботу метрополітені. У ці хвилини біля наметів триває спонтанний мітинг. З людьми говорить начальник Головного управління промисловості, транспорту і зв’язку облдержадміністрації Владилен ВАВІЛОВ. Машиністи і представники профспілок роз’ясніють суть своїх вимог.
Головні з них – остаточне звільнення відстороненого наказом міністра транспорту начальника С.МУСЄЄВА та поновлення на роботу 21 раніше звільненого з роботи машиніста.