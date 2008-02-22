Облрада нарешті визначилась з директором ХАТОБу

Харків. 22 лютого. УНІАН. Комісія Харківської облради з питань культури, історичної спадщини, духовності і національних меншин 21 лютого на своєму засіданні підтримала кандидатуру в.о. директора Харківського державного академічного театру опери і балету ім. Н.Лисенко Ніни Сидори на посаду директора театру.

Члени комісії визначилися зі своїм рішенням, посилаючись на позицію колективу театру. Про це повідомив офіційний сайт Харківської облради.

На засіданні депутати розглянули заяву Леоніда Куколєва про відновлення його на посаді головного режисера і художнього керівника театру. Комісія також розглянула лист працівників театру в облраду.