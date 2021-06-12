В Україні в останні тижні покращилась ситуація з коронавірусом.

Станом на ранок, 12 червня, в Україні підтвердили ще 1 274 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 40 дітей та 53 медпрацівники.

Про це йдеться у даних МОЗ в Telegram.

У п’ятницю з ускладненнями недуги госпіталізували 709 хворих, водночас 4905 людей одужали. За добу зафіксували 69 смертей.

За весь час пандемії в Україні всього захворіла 2 222 701 особа: 2 125 685 громадян одужали, 51 646, на жаль, померли.

Читайте такожУ курортних містах Херсонської області від COVID-19 будуть вакцинувати всіх охочихЗа останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.

В Україні покращилась ситуація з коронавірусом. 9 червня усі регіони перейшли до «зеленої» зони з мінімальними карантинними обмеженнями.

Коронавірус у Києві: дані на 12 червня 2021

У столиці вчора виявили 215 хворих на COVID-19, одужали майже 2 тис. киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його даними, минулої доби у місті зареєстровано 215 підтверджених випадків захворювання, померли троє осіб.

Учора захворіли 131 жінка віком від 18 до 85 років, 73 чоловіка віком від 24 до 82 років. А також 5 дівчаток віком від 7 місяців до 14 років та 6 хлопчиків - від 4 до 16 років.

До лікарень госпіталізували 11 хворих на COVID-19, а також 22 пацієнта з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 42, в Дарницькому - 35 та в Оболонському районах - 34 випадки.

Одужали після COVID-19 минулої доби 1 тис. 955 людей.

Загалом з початку пандемії у столиці зареєстровано 210 тис. 735 підтверджених випадків захворювання, від ускладнень COVID-19 померли 5 тис. 147 осіб, одужав 194 тис. 931 киянин.

Вакцинація проти коронавірусу

В Україні вчора щеплення від коронавірусу отримали понад 62 тис. осіб. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«62 тис. 062 людини щеплено проти COVID-19 за добу 11 червня 2021 року. Одну дозу отримали 35 тис. 680 людей, повністю імунізовані - 26 тис. 382 людини», - зазначається у повідомленні.

Щеплення проводилось 549 мобільними бригадами з імунізації та у 701 пункті щеплень.

Загалом від початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 щеплено 1 млн 430 тис. 992 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 230 тис. 420 осіб.

Станом на 12 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 678 тис. 522 людини.

Довідка УНІАН. Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого. Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Експерти зауважують, що за два тижні смертність від COVID-19 зменшилася майже вдвічі. Водночас в офіційній статистиці нових виявлень зростає частка оприлюднення давніх випадків, що суттєво збільшує похибку при прогнозуванні.

Тимчасом в Україні розпочалась масова вакцинація громадян, які попередньо зареєструвалися у додатку «Дія». Уже цими вихідними, 12-13 червня, понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19 працюватимуть у 15 областях України та в місті Києві. Минулого тижня працювало лише 10 центрів.

Глава МОЗ Віктор Ляшко не виключає, що українці зможуть вільно подорожувати до країн Європейського Союзу вже цього літа.

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Автори: Яна Ставська, Вікторія Токарєва, Тетяна Поляковська