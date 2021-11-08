Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У Києві п'яний чоловік викрав автобус та годину їздив вулицями міста.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Києва.

Водій автобуса "Богдан" повідомив до поліції, що у провулку Карельському невідомий чоловік заволодів його маршрутним автобусом.

Виявилося, що перехожий побачив припаркований "Богдан". Коли водій відволікся, він сів за кермо й поїхав.

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Правоохоронці затримали 29-річного вінничанина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього були явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік не зміг пояснити мотиви свого вчинку.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України - незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Одесі трамвай смертельно травмував майстра спорту з боксу Івана Соловйова. У поліції кажуть, що він перетинав трамвайну колію в недозволеному місці.

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Автор: Людмила Жерновська