Чоловік перетинав трамвайну колію у недозволеному місці, стверджують у поліції.

Загиблим в результаті наїзду трамвая вчора ввечері в Одесі виявився майстер спорту з боксу Іван Соловйов.

Подробиці смертельного ДТП в Одесі розкрила Одеська обласна федерація боксу на своїй сторінці в Facebook.

"Сталася велика трагедія для одеського боксу – майстер спорту Іван Соловйов загинув під колесами трамвая... Від президента Федерації боксу Одеської області Халіда Мусаєва і всього колективу федерації висловлюємо родині та всім близьким співчуття...", – йдеться у заяві.

Організація просить всіх, хто знав Соловйова, надати його рідним матеріальну допомогу.

Читайте такожУ передмісті Одеси невідомі жорстоко побили депутата з Херсонщини: лікарі борються за його життяІван Соловйов, 1994 р. н., боксом займався з 10 років. Майстер спорту. Провів сотні боїв, у багатьох здобув перемогу. Фіналіст Кубка України 2015 року, чемпіон України (до 22-х років) у ваговій категорії до 56 кг (2013 рік).

У регіональному главку Нацполіції повідомили, що за фактом ДТП, що сталася в районі вулиці Бреуса, відкрито провадження за ч. 2 ст. 286 ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами") Кримінального кодексу України.

У поліції стверджують, що чоловік перетинав трамвайну колію в недозволеному місці. Встановлюються всі обставини події.

Для вилучення тіла з-під вагона залучався спецкран.

Нагадаємо, ввечері 7 листопада в Одесі трамвай смертельно травмував чоловіка на вулиці Люстдорфська дорога, недалеко від перетину з вулицею Бреуса. Через НП рух трамваїв трьох маршрутів було призупинено.

Автор: Лариса Козова