Запобіжний захід можливому вбивці обрав Дарницький райсуд столиці, зазначили у поліції.

У Києві Дарницький районний суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 26-річного чемпіона з джиу-джитсу Миколи Балабатька.

Суд вирішив, що підозрюваний має знаходитися під вартою й не матиме права вийти на свободу після внесення застави, йдеться на сайті Головного управління Нацполіції у столиці.

Правоохоронці додали, що у рамках досудового розслідування встановлюються всі обставини та причини скоєння вбивства.

Читайте такожЗМІ дізналися подробиці про вбитого у Києві спортсмена (фото)Нагадаємо, Микола Балабатько вбитий у Дарницькому районі Києва вночі 5 листопада на проспекті Петра Григоренка.

Правоохоронці дізналися, що між перехожими раптово виник конфлікт, і один з них вдарив опонента ножем у груди. Медики, які прибули на місце злочину, констатували смерть постраждалого.

Підозрюваним у вбивстві виявився 26-річний місцевий житель, у нього вилучили ніж. Підозрюваного затримали.

Пізніше стало відомо, що Микола Балабатько – єдиний син бізнесмена з курортної Кирилівки Запорізької області Олега Балабатька.

За словами чоловіка, зловмисник – п'яний виходець із Луганська, якому не сподобалося, що його син говорив українською мовою.

Автор: Екатерина Присяжнюк