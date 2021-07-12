За словами матері, вона впала у басейн.

У Києві врятували дворічну дівчинку, яка ледь не потонула у басейні.

Про це повідомляють у патрульній поліції Києва.

Інцидент стався 11 липня. Патрульним Богдану Лісовському та Сергію Галанзовському повідомили, що маленька дівчинка впала у басейн.

Знайшовши її, мати подзвонила в екстрені служби та повідомила, що донька втопилася. Коли патрульні прибули на виклик, вона надавала допомогу дитині, яка лежала на траві.

Читайте такожУ Фастові чоловік зненацька атакував авто патрульних (відео)Патрульні впевнилися у прохідності дихальних шляхів дитини й у тому, що вона почала дихати.

Її поклали у стабільне бокове положення та зігрівали рушниками.

"На виклик прибув ще один екіпаж - Віталій Данильчук та Дмитро Крадожон. Вони заспокоювали матір дівчинки та маленького брата, які перебували у шоковому стані, а також забезпечили безперешкодний проїзд медиків до місця події", - йдеться у повідомленні.

Дівчинку шпиталізували до медичного закладу. "Швидку" супроводжував екіпаж патрульних.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська