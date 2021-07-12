У Києві врятували дворічну дівчинку, яка ледь не потонула у басейні.
Про це повідомляють у патрульній поліції Києва.
Інцидент стався 11 липня. Патрульним Богдану Лісовському та Сергію Галанзовському повідомили, що маленька дівчинка впала у басейн.
Знайшовши її, мати подзвонила в екстрені служби та повідомила, що донька втопилася. Коли патрульні прибули на виклик, вона надавала допомогу дитині, яка лежала на траві.
Читайте такожУ Фастові чоловік зненацька атакував авто патрульних (відео)Патрульні впевнилися у прохідності дихальних шляхів дитини й у тому, що вона почала дихати.
Її поклали у стабільне бокове положення та зігрівали рушниками.
"На виклик прибув ще один екіпаж - Віталій Данильчук та Дмитро Крадожон. Вони заспокоювали матір дівчинки та маленького брата, які перебували у шоковому стані, а також забезпечили безперешкодний проїзд медиків до місця події", - йдеться у повідомленні.
Дівчинку шпиталізували до медичного закладу. "Швидку" супроводжував екіпаж патрульних.
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