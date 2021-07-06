Чоловік п'ять діб перебував на ШВЛ.

У лікарні імені Мечникова в Дніпрі лікарі врятували чоловіка, який провів під водою 20 хвилин.

Про це повідомив головлікар лікарні Мечникова Сергій Риженко в Facebook.

"Володимир за добу був врятований двічі. Після важкого, спекотного трудового дня він з розгону занурився в прохолодну воду. Спазм судин, тимчасова втрата координації - захлинувся і опинився на дні водойми, понад 20 хвилин", - написав Риженко.

Перехожі побачили, що у воді знаходиться людина. Небайдужі люди, серед яких був медик, почали робити йому штучне дихання.

Читайте такожУ МОЗ розповіли, коли українці зможуть зняти маски"Потім сіро-синє тіло без ознак життя доставили в реанімацію Мечникова. Утоплення, гемоліз, кома II. П'ять діб на ШВЛ. Набряк легенів, набряк головного мозку. Все обійшлося", - зазначив лікар.

За його словами, зараз пацієнт "бігає і переживає за роботу, абсолютно не думаючи про те, що життя йому подароване вдруге".

"Лікарі-реаніматологи Мечникова і той медик, який надавав першу допомогу, сподівалися і вірили, і в цій сутичці зі смертю перемогли. Як правило, такі не виживають", - підкреслив головлікар.

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Автор: Людмила Жерновська