Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів одна з автівок загорілася.

У Голосіївському районі Києва внаслідок ДТП загинула людина.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві.

"9 січня о 14:22 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на Столичному шосе, що у Голосіївському районі столиці. До місця події було одразу направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. На місці події рятувальниками було встановлено, що внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів, одна з автівок марки "Mitsubishi" загорілася", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники провели оперативне розгортання та приступили до гасіння.

Читайте такожУ Кривому Розі мати наклала на себе руки, коли знайшла сина повішенимПід час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло водія автівки. За допомогою гідравлічного інструменту вони деблокували його. О 14:38 пожежу ліквідували.

Також внаслідок зіткнення отримав забої хлопчик, який із сім’єю знаходився у другій автівці, марки "Subaru". Його разом із матір’ю госпіталізували до НДСЛ "Охматдит".

Для ліквідації було залучено 2 одиницю спеціальної техніки та 8 осіб особового складу.

Причини та обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронні органи.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області рейсовий автобус зіткнувся з мінівеном. В салоні авто затисло двох людей.

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