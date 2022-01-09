Серйозна ДТП на Львівщині трапилася у неділю, зазначили рятувальники.

У Львівській області у неділю вранці, 9 січня, рейсовий автобус "Еталон" зіткнувся з мінівеном "Mazda 5", є постраждалі.

Про це у Telegram повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що 9 січня о 09:33 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що поблизу с. Новий Став Львівського району відбулось зіткнення рейсового автобуса "Еталон" та "Mazda 5".

Внаслідок зіткнення в салоні авто затисло пасажирку та водія. Також в автомобілі знаходився хлопчик, який внаслідок ДТП, за інформацією медиків, отримав легкі забійні травми. В автобусі, який слідував за маршрутом Радехів-Львів, травмовано водія.

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Крім того, в рейсовому автобусі травми отримали три пасажири, які після огляду медиків від госпіталізації відмовились.

Рятувальники також показали фото з місця ДТП на Львівщині. На знімку видно, що автомобіль дуже сильно пошкоджений і фактично перетворився на брухт.

Раніше стало відомо, що в Тернопільській області перекинувся тягач з напівпричепом, який перевозив бензин. В результаті аварії було перекрито рух міжнародною трасою.

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