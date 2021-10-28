Вартість "послуг" становила від 4,5 тис. до 7,5 тис. доларів.

У столиці викрито громадянина Пакистану, який організував канал нелегального переправлення мігрантів з України до країн ЄС.

Згідно з матеріалами слідства, громадянин Пакистану спільно з іншими учасниками групи, у т.ч. з тими, що мешкають за кордоном, організував прибуття іноземців до України та у подальшому сприяв останнім в отриманні посвідок на тимчасове проживання під приводом працевлаштування та навчання для їх подальшого незаконного переправлення до європейських держав, повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Вартість "послуги" з незаконного перетину державного кордону в напрямку Європи, зокрема до Румунії, становила 4,5 тис. доларів, до Німеччини, Італії чи Франції – 7,5 тис. доларів.

Згідно з попередніми даними, за період функціонування зазначеного каналу нелегальної міграції його "послугами" скористалися понад 100 іноземців.

Читайте такожПід Києвом хлопчик вдарив 2-річну сестричку сокирою (фото)Під час слідчих дій зафіксовано отримання організатором 4 тис. доларів за організацію переправлення громадянина Пакистану до Румунії. Також виявлено ще 15 осіб, які готувалися до переправлення в Європу. Під час обшуків правоохоронці вилучили фіктивні документи, які використовувалися для їх легалізації в Україні.

Організатору повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України").

Вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників злочинної групи, а також примусового повернення на батьківщину виявлених нелегальних мігрантів.

Раніше повідомлялося, що українські прикордонники виявили 10-річного мігранта, який прибув морем до Чорноморська з Туреччини.

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Автор: Вікторія Токарєва