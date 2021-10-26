В числі сирійських нелегалів – діти. Також в порту затриманий турок, який втік з країни, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПСУ, вранці 7 іноземців прибули в порт поромом з Туреччини, завчасно сховавшись у трьох вантажівках. Всі мігранти виявилися громадянами Сирії, у яких в наявності були їхні внутрішні паспорти.

Як зазначається, затримані – молоді люди, молодшому з них всього 10 років, а найстаршому – 21.

За даними прес-служби, вони планували потрапити до Німеччини, а за організацію свого "турне" повинні були сплатити по $3 тис. з кожного по прибуттю у місце призначення. Іноземці також зізналися, що за подорож із Сирії до Туреччини вже віддали організатору по $2,1 тис.

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Крім того, вчора в порту "Чорноморськ" прикордонники виявили ще одного нелегального мігранта – громадянина Туреччини. Він втік зі своєї країни, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Іноземець також мав з собою документи, що підтверджують його громадянство, а кінцевою точкою маршруту повинна була стати Австралія.

Наразі тривають заходи щодо встановлення всіх обставин зазначених правопорушень.

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Автор: Лариса Козова