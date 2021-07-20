Відомо про двох постраждалих - їх доправили до лікарні.

У Києві сталася масштабна ДТП на перехресті вулиці Маршала Малиновського та Оболонського проспекту. За попередніми даними, її влаштував водій таксі.

Як повідомляє "Київ оперативний", таксист на Toyota намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофору, але не встиг і зачепив Audi. Після цього Toyota відкинуло у припаркований Daewoo, Fiat та ще одну Audi.

Згодом відео моменту аварії оприлюднила Патрульна поліція столиці на сторінці у Facebook.

"На цьому відео ми бачимо автопригоду за участю пʼяти автомобілів на вулиці Маршала Малиновського. Унаслідок ДТП двох потерпілих ушпиталили до медичного закладу з травмами. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу", - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що для уникнення подібних ситуацій слід пам'ятати наступне:

червоний сигнал світлофора, у тому числі миготливий, або два червоних миготливих сигнали забороняють рух;

жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів. Жовтий миготливий сигнал або два жовтих миготливих сигнали дозволяють рух і інформують про наявність небезпечного нерегульованого перехрестя або пішохідного переходу;

зелений сигнал світлофора дозволяє рух.

Як повідомляв УНІАН, раніше в столиці пасажирка таксі поскаржилася на неадекватного водія, який облаяв її нецензурними словами й забризкав балончиком.

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Автор: Юрій Годован