Постраждала жінка, що їхала в таксі.

У Києві в районі станції метро "Почайна" водій Fiat, за попередніми даними, порушив правила дорожнього руху, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем таксі Renault.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua, публікуючи фото з місця події.

Аварія сталася на Оболонському проспекті. В результаті зіткнення авто таксі перекинулося прямо на дорозі.

"Fiat їхав з Оболоні по Оболонському проспекту і вирішив повернути, порушивши ПДР (зараз тут тільки знаки прямо в обидва напрямки). Постраждала жінка-пасажир таксі, госпіталізована", - сказано в повідомленні.

На місце аварії прибула слідчо-оперативна група поліції.

Раніше у Львові спіймали водія автомобіля Tesla, яка у стані наркотичного сп'яніння скоїла ДТП та втекла.

Раніше на Житомирській трасі у Святошинському районі Києва зіткнулися і загорілися вантажівка і легковик. На місці події загинули водій і пасажир "Фольксвагена", а також пішохід.

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Автор: Юрій Годован