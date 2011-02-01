У Трускавці шахрай безкоштовно оздоровився в санаторії «Женева»

Львів. 1 лютого. УНІАН. У Трускавецький міськвідділ внутрішніх справ поступила заява від працівника санаторію «Женева» про шахрайські дії громадянина Азербайджану, який не розрахувався за проживання.

Як повідомили УНІАН в ГУ МВС України у Львівській області, у заяві вказується, що 47-річний житель Баку відпочивав у вказаному санаторії з 16 до 29 січня, однак «не розрахувався за вказаний термін проживання на суму 4045 грн».