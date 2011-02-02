У Львові буде меморіальна таблиця співорганізатору дивізії «Галичина»

Львів. 2 лютого. УНІАН У Львові встановлять нову меморіальну таблицю видатному політичному діячу, герою Листопадового чину та співорганізатору дивізії «Галичина» Дмитру Паліїву. Про це УНІАН повідомили у Львівській міській раді.

Таблицю буде встановлено на фасаді будинку на вулиці В.Винниченка, 8.

Дозвіл на проектування, виготовлення та встановлення меморіальної таблиці отримав Всеволод ІCЬКІВ, який і виступив ініціатором проекту.

Також заплановано ремонт фасаду будинку та впорядкування прилеглої території.

Нагадаємо, Дмитро ПАЛІЇВ народився в 1896 році у с. Перевізці біля Калуша в Галичині. Закінчив гімназію в Коломиї. З початком Першої світової війни вступив до Леґіону Українських Січових Стрільців (УСС).