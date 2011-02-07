Виїзд від Львівської ОДА на огляд об’єктів, що будуються за програмою підготовки області до проведення Євро-2012

Учасники: голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, голова Львівської обласної ради Олег Панькевич та міський голова Львова Андрій Садовий Виїзд від Львівської ОДА, вул. Винниченка, 18 (виїзд на ДП «Міжнародний аеропорт Львів», стадіон на вул. Стрийській – кільцевій дорозі) Контактний телефон: 261-22-07 .



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