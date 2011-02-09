За місяць у місті демонтували 19 МАФів

Львів. 9 лютого. УНІАН. Протягом січня у Львові було демонтовано 19 малих архітектурних форм. Про це УНІАН повідомили у Львівській міській раді.

Зокрема у Галицькому, Сихівському та Шевченківському районах демонтували 2 МАФи, у Залізничному – 11, Личаківському та Франківському районах – 1.

Відтак, підлягають демонтажу ще 4 МАФи у Галицькому районі, 9 у Залізничному районі, 8 – у Личаківському, 7 – у Сихівському, 39 – у Франківському та 10 малих архітектурних форм у Шевченківському районі.

Загалом, на території Залізничного району є 286 малих архітектурних форм. За минулий рік було демонтовано 20 МАФів, що функціонували без належно оформлених дозвільних документів. Із 311 малих архітектурних форм, розташованих на території Сихівського району, дозволи отримали 283 МАФи.

«Під час демонтажу МАФів, які діють без дозволів, працівники районної адміністрації та правоохоронних органів дуже часто натрапляють на нерозуміння з боку продавців. Люди чинять опір, хоча розуміють, що дозволів не мають», - розповідає в.о. голови Франківської районної адміністрації Михайло Космина.

У Личаківському районі розташовано 172 малих архітектурних форм. З них 157 мафів функціонують з дозволами. Протягом минулого року було демонтовано 7 мафів району.

На території Франківського району розміщено 337 малих архітектурних форм, з яких внесено до перспективної схеми розміщення – 308 МАФів. Протягом 2010 року було демонтовано 12 МАФів. У січні було демонтовано 1 малу архітектурну форму на вулиці Бойчука, 5, де здійснювалась торгівля хлібобулочними виробами.