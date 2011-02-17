На Львівщшині пасажирів перевозили 69 несправних автобусів - ДАІ

Львів. 17 лютого. УНІАН. За 16 днів лютого 2011 року, під час проведених перевірок, інспектори ДАІ Львівської області виявили 69 технічно несправних автобусів, які перевозили пасажирів. Також було виявлено низку інших порушень, які допустили водії пасажирських автобусів. Про це повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, з оглянутих 152 автобусів - у 69 були виявлені технічні несправності. У тому числі: у 5 випадках – несправне рульове управління, у 29 – гальмівна система, 13 – зношеність протекторів шин, у 4 – незадовільний зовнішній вигляд, у 4 – заблокований аварійний вихід.

Крім того, виявлено 54 автобуси, які було заборонено експлуатувати (у водіїв вилучили талони Державного технічного огляду). Також виявлено 15 автобусів, які були переобладнані без відповідного дозволу з ДАІ.

Разом з тим, за 16 днів лютого інспектори ДАІ виявили 128 випадків порушень Правил дорожнього руху, які допустили водії автобусів. У 28 випадках водії порушили правила перевезення пасажирів, у 30 – правила зупинки, у 16 – правила проїзду пішохідних переходів, в 1 – правила проїзду залізничних переїздів, в 1 – правила обгону, а ще у 9 – їздили без документів, у 39 – відхилялися від маршруту, у 2 – керували без талонів техогляду, в одному випадку водій керував автобусом, не маючи у документах відміток механіка та лікаря, в іншому – керував автобусом, перебуваючи у нетверезому стані.

За результатами проведених перевірок 2 автобуси було доставлено на арештмайданчик, а також складено 99 адміністративних протоколів.



