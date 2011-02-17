У Новому Роздолі під час різання металу загорівся робітник

Львівська область. 17 лютого. УНІАН. Вчора, у реанімаційне відділення Новороздільської міської лікарні поступив 50-річний мешканець міста Новий Розділ з діагнозом «термічний опік відкритим полум‘ям обличчя, шиї, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок 2,3,4 ступенів; опіковий шок 3-го ступеня».

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, було встановлено, що потерпілий з 1 лютого ц.р. працював газорізальником на одному з ТзОВ міста Новий Розділ.

16 лютого, чоловік перебував на своєму робочому місці та виконував роботу з порізки металевої естакади на території виробничої дільниці вказаного ТзОВ, використовуючи кисневий та газовий балони і різак.

Як поінформувало джерело, під час різання металу було пошкоджено гумовий шланг, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Чоловік отримав сильні опіки і був госпіталізований в лікарню у важкому стані.