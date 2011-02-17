Одяг до Євро готують 20 модельєрів

Львів. 17 лютого. УНІАН. Близько 20 молодих модельєрів готують одяг в стилі Євро-2012, який буде продемонстровано на Lviv EURO2012 Fashion Day в межах конкурсу дизайнерських колекцій Lviv Fashion Week.

Як повідомляє інформаційний центр «Україна-2012», саме з Дня Євро-2012 – 30 березня 2011-го, 18:00-21:00 – стартує конкурс дизайнерів. За цей час на подіумі продемонструють 20 колекцій у стилі прет-а-порте і арт-шоу, що передбачає видовищну частину.

У списку учасників, що пройшли конкурс, - переважно молоді дизайнери з різних куточків України. У Дні Євро візьме участь також польський модельєр, Львівський коледж легкої промисловості, Театр моди.

«Ми поставили перед дизайнерами завдання – одягнути молодь в Євро-стилі. Тут переважатиме футбольна і спортивна тематика і крій. Приблизно задана кольорова гама - в контексті національних прапорів приймаючих країн. Судячи з ескізів, буде представлена і форма для нашої збірної, і моделі для фанатів . Чемпіонат Європи з футболу 2012 - унікальна подія в житті України та Польщі, важлива для футбольного світу і всієї Європи, fashion зможе підкинути турніру чимало креативних ідей», - розповів організатор Lviv Fashion Week Петро Нестеренко-Ланько.

Окрім Дня Євро, тема чемпіонату «прозвучить» також і в фінальний день Lviv Fashion Week, коли традиційно відбувається Парад суконь. Одна з них також буде присвячена темі ЧЄ-2012.