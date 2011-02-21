Брифінг за підсумками зустрічі з обговорення результатів та перспектив впровадження у Львівській області спільного проекту ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»

Захід розпочнеться об 10.30 Учасники: голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, голова Львівської обласної ради Олег Панькевич, координатор системи ООН в Україні Олів’є Адам, керівник відділу програм допомоги з питань співпраці Представництва Європейського Союзу в Україні Лаура Гараняні, перший заступник директора департаменту забезпечення взаємодії з ВРУ та регіонами секретаріату КМУ В’ячеслав Негода Львівська ОДА, кімната 257, вул. Винниченка, 18

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter