У Львові завершився чемпіонат України з самбо серед юнаків

Львів. 28 лютого. УНІАН. У Львові завершився Чемпіонат України з боротьби самбо серед юнаків. Участь у змаганнях брали понад 200 спортсменів з усієї України. Вони змагалися у восьми вагових категоріях. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівського державного університету БЖД.

Зокрема львів’янка, чемпіон Європи та срібний призер світу Христина Михайленко, а також Харків’янин, чемпіон України Артур Саркісян.

Змагання у Львові пройшли при підтримці Президента федерації самбо Львівщини, ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, депутата ЛОР Михайла Козяра.

«Самбо не лише загартовує людину фізично, а й формує її характер, готує бути стійкими до майбутніх життєвих випробувань та труднощів. Серед Вас є багато спортсменів, які досягнули значних результатів на різних рівнях прославляючи Україну. У сьогоднішній складний час приємно бачити Вас – молодих людей вмотивованих на заняття спортом, на досягнення певних результатів. Я Вам бажаю завжди бути переможцями на різних змаганнях, як спортивних так і життєвих», - зазначив М. Козяр вітаючи спортсменів.

Серед юнаків перемогу здобула збірна Харкова, а одним з кращих спортсменів визнаний Артур Саркісян (вагова категорія до 70 кг). Йому поступився наш львівській спортсмен Євген Веречинський, який посів ІІ місце. Серед Львівських самбістів слід відзначити Христину Михайленко, яка виборола золото, а також Лілію Пащак ІІІ місце (вагова категорія до 40 кг), Олега Палюха ІІ (вагова категорія до 87 кг) та інших.