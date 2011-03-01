180 лижників травмувалося з початку сезону на Львівщині

Львів. 1 березня. УНІАН. З початку гірськолижного сезону у Львівській області травмувалося 180 туристів-лижників. Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України у Львівській області.

Окрім цього, рятувальниками було проведено 6 операції із порятунку заблукалих туристів.

Зокрема 28 лютого на лижній трасі г. Тростян та г. Високий Верх рятувальники надали допомогу трьом травмованим туристам-лижникам.

Зазначимо, що на вихідних на лижних трасах г. Тростян та Високий Верх у Сколівському районі Львівської області травмувалося 10 туристів-лижників.

Високий Верх – гірська вершина Сколівського району. Висота гори 1242 метри над рівнем моря. Ширина гірськолижного схилу - 50-100 метрів середньої і вищої складності. Поруч з горою Високий Верх на схилі гори Зворець розташований відомий гірськолижний комплекс «Захар Беркут».