У Львові грабіжники відібрали у школяра 20 тис. грн.

Нападники перестріли підлітка на вулиці

Львів. 2 березня. УНІАН. У Львові двоє безробітних львів‘ян пограбували 14-річного школяра. Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, на вулиці Володимира Великого двоє невідомих погрожуючи підлітку фізичною розправою заволоділи наявними грошима в сумі 1000 доларів США, 695 євро, 5000 гривень. Всього на суму 20 560 гривень. Вжитими оперативними заходами нападників, якими виявилися двоє 21-річних безробітних львів‘ян, було встановлено і затримано.

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