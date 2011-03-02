У Львові грабіжники відібрали у школяра 20 тис. грн.
21:31, 02 березня 2011Львів
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Нападники перестріли підлітка на вулиці
Львів. 2 березня. УНІАН. У Львові двоє безробітних львів‘ян пограбували 14-річного школяра.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, на вулиці Володимира Великого двоє невідомих погрожуючи підлітку фізичною розправою заволоділи наявними грошима в сумі 1000 доларів США, 695 євро, 5000 гривень. Всього на суму 20 560 гривень.
Вжитими оперативними заходами нападників, якими виявилися двоє 21-річних безробітних львів‘ян, було встановлено і затримано.
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