У Львові грабіжники відібрали у школяра 20 тис. грн.

21:31, 02 березня 2011
Львів
0 0

 Нападники перестріли підлітка на вулиці

Львів. 2 березня. УНІАН. У Львові двоє безробітних львів‘ян пограбували 14-річного школяра.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, на вулиці Володимира Великого двоє невідомих погрожуючи підлітку фізичною розправою заволоділи наявними грошима в сумі 1000 доларів США, 695 євро, 5000 гривень. Всього на суму 20 560 гривень.

Вжитими оперативними заходами нападників, якими виявилися двоє  21-річних безробітних львів‘ян,  було встановлено і затримано. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter