Урочисте підписання протоколу IX засідання українсько-польської Міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва

Готель «Супутник», вул. Княгині Ольги, 116 Захід розпочнеться об 11.30 Брифінг співголів МКРМС: заступника Міністра закордонних справ України Євгена Микитенка, заступника державного секретаря Міністерства внутрішніх справ та адміністрації РП Пьотра Стаханьчика. Прохання представників мас-медіа акредитуватись до 18:00 2 березня за тел.: 261-22-07, 067-811-74-37

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