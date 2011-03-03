У Львові відбудеться дитячий турнір з хокею

Львів. 3 березня. УНІАН. Завтра у Львові розпочнеться дитячий міжнародний турнір з хокею, присвячений 20-тій річниці Незалежності України. Про це УНІАН повідомила заступник начальника управління з питань фізичної культури та спорту Львівської ОДА, відповідальний секретар відділення НОК України у Львівській області Оксана Вацеба.

Захід триватиме до 6 березня. Змагання відбуватимуться на Льодовій арені міста Новояворівська (вул. Т. Шевченка, 5).

Це перший турнір в Україні, який відбуватиметься під патронатом Національного Олімпійського Комітету України. Очікується приїзд повноважного представника НОК України – Анатолія Габелка.

Серед почесних гостей очікуються також голови Івано-Франківського (Мирослав Карабін) та Тернопільського (Віталій Ігнатенко) відділень НОК України.

Участь у турнірі візьмуть дитячі команди хокейних клубів: «Санок» - Польща, м. Сянок, «Берьози» - Республіка Білорусь, збірна Брестської області, «Сокіл» - Україна, м. Київ, «Галичина» - Україна, збірна Львівської області.

Команда «Оденцово» - Російська Федерація, м. Москва, зважаючи на оголошений карантин у Москві, не підтвердила свою остаточну участь у турнірі.

Вік учасників 9-10 років (2001-2002 р.н.); загальна орієнтовна кількість учасників – понад 100 гравців.

На урочисте відкриття запрошено також керівництво Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради, керівництво Яворівської районної влади, міста Новояворівська, представники депутатського корпусу області та району.