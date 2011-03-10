«Російська єдність» реєструє учасників для поїздки у Львів

20:43, 10 березня 2011
Львів
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На «Марш Перемоги»

Львів. 10 березня. УНІАН. Партія «Російська єдність» заявляє про  початок реєстрації добровольців, що бажають взяти участь в «Марші  Перемоги» в травні у Львові, у мобілізаційному пункті, який  працюватиме в Сімферополі.

Про це повідомила прес-служба політичної сили.

«Доброволець має бути ідеологічно підготовленим, повинен пройти  особисту співбесіду в мобілізаційному пункті. При цьому відмовляться від  поїздки деякі не дуже переконані люди, адже «Марш Перемоги», - це  не пікнік, а серйозний захід», - сказав один з організаторів  акції, голова Сімферопольської організації партії «Російська  єдність» Сергій Юхін.

Правила для тих, що бажають брати участь в «Марші Перемоги» у Львові  сформульовані в пам'ятці і кодексі добровольця. З документами можна  ознайомитися в соціальних мережах, на сайтах партії «Російська єдність» і  її молодіжного крила.

Зокрема, в пам'ятці говориться, що «Марш  Перемоги» - «не хуліганська або провокаційна витівка, а внутрішньо  усвідомлений акт людини, що відчуває себе нащадком переможців,  дія, направлена на затвердження наших загальних патріотичних  ідеалів». Основне правило для добровольців не піддаватися на провокації  і не вживати алкогольні напої. Для віддалених від Сімферополя населених пунктів працюватимуть виїзні  мобілізаційні пункти.

Нагадаємо, раніше мер Львова Андрій Садовий назвав провокацією намір  «Російської єдності» пройти маршем по Львову 9 травня.
«Потрібно пам'ятати, що  під час цієї страшної війни сотні тисяч жителів Західної України  загинули і від рук Червоної Армії і радянських спецслужб. Тому у львів'ян  урочисті святкування цих подій під червоними прапорами і  проросійськими гаслами викликають неоднозначні відчуття», - цитували  його ЗМІ.

Партію «Російська єдність» очолює депутат кримського парламенту Сергій Аксьонов.


 

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