«Російська єдність» реєструє учасників для поїздки у Львів

Львів. 10 березня. УНІАН. Партія «Російська єдність» заявляє про початок реєстрації добровольців, що бажають взяти участь в «Марші Перемоги» в травні у Львові, у мобілізаційному пункті, який працюватиме в Сімферополі.

Про це повідомила прес-служба політичної сили.

«Доброволець має бути ідеологічно підготовленим, повинен пройти особисту співбесіду в мобілізаційному пункті. При цьому відмовляться від поїздки деякі не дуже переконані люди, адже «Марш Перемоги», - це не пікнік, а серйозний захід», - сказав один з організаторів акції, голова Сімферопольської організації партії «Російська єдність» Сергій Юхін.

Правила для тих, що бажають брати участь в «Марші Перемоги» у Львові сформульовані в пам'ятці і кодексі добровольця. З документами можна ознайомитися в соціальних мережах, на сайтах партії «Російська єдність» і її молодіжного крила.

Зокрема, в пам'ятці говориться, що «Марш Перемоги» - «не хуліганська або провокаційна витівка, а внутрішньо усвідомлений акт людини, що відчуває себе нащадком переможців, дія, направлена на затвердження наших загальних патріотичних ідеалів». Основне правило для добровольців не піддаватися на провокації і не вживати алкогольні напої. Для віддалених від Сімферополя населених пунктів працюватимуть виїзні мобілізаційні пункти.

Нагадаємо, раніше мер Львова Андрій Садовий назвав провокацією намір «Російської єдності» пройти маршем по Львову 9 травня.

«Потрібно пам'ятати, що під час цієї страшної війни сотні тисяч жителів Західної України загинули і від рук Червоної Армії і радянських спецслужб. Тому у львів'ян урочисті святкування цих подій під червоними прапорами і проросійськими гаслами викликають неоднозначні відчуття», - цитували його ЗМІ.

Партію «Російська єдність» очолює депутат кримського парламенту Сергій Аксьонов.



