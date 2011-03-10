Створено штаб з терористичної безпеки Євро-2012

Київ. 10 березня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович утворив Штаб забезпечення міжнародної взаємодії і координації заходів безпеки з підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Відповідний Указ № 278/2011 оприлюднений на сайті глави держави.

Указом встановлено, що робочим органом Штабу є штаб Антитерористичного центру при Службі безпеки України, який забезпечує виконання покладених на Штаб завдань; керівником Штабу є за посадою керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України; заступником керівника Штабу є за посадою начальник штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України - заступник керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Також В.Янукович доручив керівникові Штабу подати у тримісячний строк проект Положення про Штаб забезпечення міжнародної взаємодії і координації заходів безпеки з підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу і пропозиції щодо персонального складу Штабу.

