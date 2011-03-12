У санаторії Трускавця росіянка «оздоровлювалася» крадіжками

Львівська область. 12 березня. УНІАН. У Трускавецький міськвідділ внутрішніх справ із заявою про крадіжку великої суми грошей звернулася 58-річна пацієнтка санаторію «Весна», яка приїхала на оздоровлення з міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

Як поінформувало УНІАН джерело у Трускавецькому міськвідділі внутрішніх справ, вжитими оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що крадіжку грошей в сумі 5 000 гривень та 300 доларів США з кімнати мешканки Дніпродзержинська скоїла 41-річна жителька Російської Федерації, яка також приїхала на оздоровлення з міста Когалим (Ханти-Мансійський автономний округ) в санаторій «Весна».