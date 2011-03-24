Податківці Львівщини викрили цех з виготовлення сурогату
Вилучено 2 тис. л спирту
Львів. УНІАН. Працівники податкової міліції Львівщини в одному з містечок Кам’янко-Бузького району виявили підпільний цех з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, який було організовано в житловому будинку.
Як повідомили УНІАН в прес-центрі ДПА у Львівській області, під час проведення обшуку виявлено та вилучено близько 2 тис. літрів спирту та 400 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв.
Згідно з висновком спеціаліста, вилучений алкоголь є водно-спиртовою сумішшю з вмістом етанолу виготовленою кустарним способом, яка не відповідає технічним умовам державних стандартів України та при його вживанні становить загрозу для здоров’я і життя людей.
Орієнтовна вартість вилучених товарів становить близько 100 тис. грн. За цим фактом порушено кримінальну справу.