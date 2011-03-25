На Львівщині з офісу страхової компанії викрали страхові поліси
14:48, 25 березня 2011Львів
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Прихопили і гроші
Львівська область. 25 березня. УНІАН. У Мостиському районі Львівщини невідомі обікрали офіс відділення однієї із страхових компаній України.
Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, до Мостиського райвідділу внутрішніх справ поступила заява про крадіжку 24 березня з офісу страхової компанії у місті Судова Вишня Мостиського району «шляхом вільного доступу» шести страхових полісів компанії та грошей в сумі близько 1500 гривень.
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