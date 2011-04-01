На Львівщині збільшено видатки на освіту та охорону здоров’я

Львів. 1 квітня. УНІАН. У Львівській області збільшили видатки на освіту, охорону здоров’я, культуру та соціальне забезпечення. Таке рішення було прийняте на сесії львівської обласної ради 29 березня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Депутати обласної ради розглянули і затвердили звіт про виконання обласного бюджету за 2010 рік, в якому зокрема відмічено, що річні видатки бюджету у цілому становлять 3 мільярди 478,3 млн грн або 92,9% до призначень з урахуванням змін. З них, за загальним фондом використано 3 мільярди 113,4 млн грн або 96,2%, спеціальним – 364,9 млн грн або 71,9%. У порівнянні з 2009 роком обсяг видатків збільшився на 631,8 млн грн або 22,2%. При цьому, більше ніж на 46 млн грн на 1 січня залишилося неосвоєних асигнувань у зв’язку з непроведенням територіальними органами казначейства наприкінці минулого року оплати платіжних доручень, поданих розпорядниками і одержувачами коштів обласного бюджету. У зв’язку з цим в органах державного казначейства була зареєстрована кредиторська заборгованість обласного бюджету на початок 2011 року в сумі 29,8 млн грн, з них за загальним фондом – 21,4 млн грн, спеціальним фондом – 8,4 млн гривень.

Зокрема на освіту використано 643,9 млн грн або 96,8% річних призначень з урахуванням змін, охорону здоров’я – 636,6 млн грн або 98%, соціальне забезпечення і проведення заходів у сфері соціального захисту населення (без трансфертів з держбюджету) – 86,6 млн грн або 99,4%, культуру та мистецтво – 69,5 млн грн або 91,8%, фізичну культуру та спорт – 32,7 млн грн або 98,5%, утримання органів місцевого самоврядування – 14,4 млн грн або 91,1 відсотка, фінансову підтримку засобів масової інформації – понад 3 млн грн або 88,8%.

У звітному періоді забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з обласного бюджету, з урахуванням дострокової виплати за другу половину грудня, проведено оплату спожитих енергоносіїв, фінансування програм та інших першочергових видатків.

До загального фонду дохідної частини обласного бюджету минулого року надійшло 662,9 млн грн податків, зборів та неподаткових платежів, що становить 103,2% до затвердженого плану та розрахункових показників Міністерства фінансів України. У порівнянні з 2009 роком надходження зросли на 78,6 млн грн або 13,5%.

До спеціального фонду надійшло доходів без урахування трансфертів у сумі 164,1 млн грн, що становить 109,2% річного плану і 197,7% розрахункових показників Мінфіну.

Офіційних трансфертів з державного бюджету обласний бюджет минулого року одержав в сумі 2 мільярди 683,6 млн грн або 95,9%, з них до загального фонду надійшло 2 мільярди 457,7 млн грн, спеціального фонду – 225,8 млн гривень. Зокрема, цільових субвенцій надійшло в обсязі 1 мільярда 851,8 млн грн або 94,1%, у тому числі до загального фонду – 1 мільярд 626 млн грн, спеціального – 225,8 млн гривень. А дотацію вирівнювання та додаткову дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів обласний бюджет з державного одержав в повному обсязі у сумах відповідно 803,4 млн грн та 28,2 млн гривень.

За результатами розгляду питання про уточнення показників обласного бюджету на 2011 рік обласна рада за рахунок додатково вишуканих коштів збільшила обсяг видатків загалом на 92,7 млн грн.

Зокрема, збільшено видатки на виконання програми розвитку освіти Львівщини на 14,7 млн грн, для установ охорони здоров’я більше ніж на 15 млн грн, культури та мистецтва – 2,2 млн грн, соціального забезпечення – 1 млн грн.

Окрім того, на виконання програми з надання одноразової адресної допомоги найбільш незахищеним громадянам, реабілітованим за ст.3 Закону України „Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” та потерпілим від політичних репресій (дітям політв’язнів) додатково виділено 1 млн гривень.

Також передбачено додатковий ресурс на низку інших заходів і програм, що фінансуються загальним та спеціальним фондами обласного бюджету 2011 року.