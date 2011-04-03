На Львівщині злодії зробили з медамбулаторії «прохідний двір»
15:22, 03 квітня 2011Львів
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Львівська область. 3 квітня. УНІАН. У Дрогобицькому районі Львівщини зловмисники викрали двері з приміщення амбулаторії в селі Ясениця-Сільна.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, до правоохоронців із заявою про те, що вночі із сільської амбулаторії викрали металеві двері вартістю 2500 грн. звернулася головний лікар Ясеницької амбулаторії.
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