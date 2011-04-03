На Львівщині злодії зробили з медамбулаторії «прохідний двір»

Львівська область. 3 квітня. УНІАН. У Дрогобицькому районі Львівщини зловмисники викрали двері з приміщення амбулаторії в селі Ясениця-Сільна.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, до правоохоронців із заявою про те, що вночі із сільської амбулаторії викрали металеві двері вартістю 2500 грн. звернулася головний лікар Ясеницької амбулаторії.

