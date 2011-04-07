На Львівщині перебуває представник ПАРЄ

Львів. 7 квітня. УНІАН. На Львівщині з офіційним візитом перебуває доповідач Моніторингового комітету ПА РЄ з питання виконання Україною зобов’язань перед Радою Європи Марієтта де Пурбе-Лундін.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У межах своєї зустрічі з керівництвом Львівської ОДА Марієтта де Пурбе-Лундін цікавилась питанням проведення адміністративної реформи, розвитку демократії та місцевого самоврядування.

Під час зустрічі йшлося, що на Львівщина одна з областей, яка хотіла стати учасником пілотного проекту з проведення адміністративної реформи.