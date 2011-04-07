На Львівщині перебуває представник ПАРЄ
18:35, 07 квітня 2011Львів
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Цікавився проведення адміністративної реформи
Львів. 7 квітня. УНІАН. На Львівщині з офіційним візитом перебуває доповідач Моніторингового комітету ПА РЄ з питання виконання Україною зобов’язань перед Радою Європи Марієтта де Пурбе-Лундін.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
У межах своєї зустрічі з керівництвом Львівської ОДА Марієтта де Пурбе-Лундін цікавилась питанням проведення адміністративної реформи, розвитку демократії та місцевого самоврядування.
Під час зустрічі йшлося, що на Львівщина одна з областей, яка хотіла стати учасником пілотного проекту з проведення адміністративної реформи.
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