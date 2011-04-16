Сьогодні керівництво та працівники Львівської ОДА садили дерева
18:57, 16 квітня 2011Львів
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І прибирали парки
Львів. 16 квітня. УНІАН. Сьогодні, у межах Дня довкілля, керівництво та працівники Львівської ОДА провели висадку дерев на території Українського католицького університету.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, також всі працівники структурних підрозділів облдержадміністрації провели прибирання у парках Львова, музеях, площах.
«Порядок на території районів наводили і працівники РДА Львівщини. В області прибрано 70 га парків та скверів, прибрано 110 місць для загального відпочинку», - інформує прес-служба.
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