16 квітня – День навколишнього середовища

День навколишнього середовища відзначається в Україні щорічно в третю суботу квітня з 1998 року згідно з Указом Президента України «Про День навколишнього середовища» № 855/98.

У цей день громадські організації проводять заходи, спрямовані на поліпшення стану навколишнього середовища, очищення водних джерел, озеленення, збереження заповідних об'єктів, поширення екологічних знань.

Спочатку свято було задумане для того, щоб відзначити Стокгольмську конференцію по навколишньому середовищу, яка стала однією з найважливіших в історії екологічного руху.

У цей день була заснована UNEP (United Nations Environment Network) - Екологічна програма ООН, яка зараз є основним організатором та ідеологом Дня навколишнього середовища.