Офіційний курс валют на 18 квітня

Львів. 18 квітня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 796.7200 (на 15 квітня – 796.7200). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1151.2604 (на 15 квітня – 1147.3565) 10 RUR – 2.8231 (на 15 квітня – 2.8264) 100 PLN – 291.7020 (на 15 квітня – 290.2789). Усі курси валют на 18 квітня 2011 року.

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