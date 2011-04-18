На кордоні виявлено два контрабандні параплани

Львів. 18 квітня. УНІАН. На митному посту «Краковець» Львівської митниці затримано два літальні апарати – параплани.

Як повідомили УНІАН на Львівській митниці, українець, повертаючись з приватної поїздки з Польщі легковим автомобілем, обрав для перетину кордону смугу спрощеного митного контролю, що мало б означати, що він не має товарів, які обов’язково декларувати.

Однак після візуального огляду автомобіля у митників виникла підозра про можливе переміщення товарів, що підлягають митному оформленню. Автомобіль було виведено зі смуги спрощеного митного контролю на смугу руху «червоний коридор» в спеціально відведене місце для проведення митного огляду. Під час огляду в багажному відділенні авто виявлено два нові параплани іноземного виробництва, що є найповільнішими з літальних безмоторних надлегких апаратів.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 339, 340 Митного кодексу України.

Товар вартістю 40,5 тис. грн затримано.