У Львові в тролейбусі травмувалася пасажирка

Львів. 18 квітня. УНІАН. У Львові 63-річна жінка-пасажир травмувалася у тролейбусі №3. Жінка, впавши, отримала тілесні ушкодження у вигляді забою грудної клітки зліва, забою відділу хребта.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Жінка повідомила, що вищевказані травми вона отримала після падіння у тролейбусі №3, яким керував 42-річний житель Львова.

Після інциденту травмована жінка-пасажир тролейбуса звернулася за медичною допомогою, а водія тролейбуса було скеровано на предмет вживання алкоголю, психотропних та наркотичних речовин.

Обставини цієї автопригоди з’ясовуються.