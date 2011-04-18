У Львові легковик збив 3-річну дитину

У потерпілої струс мозку

Львів. 18 квітня. УНІАН. У Львові на вул. Симоненка у подвір’ї біля будинку №11 водій автомобіля «ВАЗ-211540» збив 3-річну дівчинку. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області. Дівчинка отримала тілесні ушкодження у вигляді струсу головного мозку, забою м’яких тканин верхньої губи та носа. Зараз за даним фактом ДТП триває слідство.

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