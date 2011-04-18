У Львові легковик збив 3-річну дитину
12:26, 18 квітня 2011Львів
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У потерпілої струс мозку
Львів. 18 квітня. УНІАН. У Львові на вул. Симоненка у подвір’ї біля будинку №11 водій автомобіля «ВАЗ-211540» збив 3-річну дівчинку.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.
Дівчинка отримала тілесні ушкодження у вигляді струсу головного мозку, забою м’яких тканин верхньої губи та носа.
Зараз за даним фактом ДТП триває слідство.
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