Не можна допустити спад надходження податків, – Цимбалюк

Львів. 18 квітня. УНІАН. Голова Львівської обласної адміністрації Михайло Цимбалюк доручив головам РДА провести детальний аналіз надходження податків і зборів до місцевих бюджетів за квітень – травень 2011 року та ініціювати уточнення планових показників загального фонду місцевих бюджетів. Про це він заявив під час селекторної наради 18 квітня з головами райдержадміністрацій та районних рад.

Крім того, Михайло Цимбалюк підкреслив, що керівники районів спільно з податковими органами повинні вжити необхідних заходів щодо призупинення спаду надходження доходів загального фонду місцевих бюджетів порівняно з відповідним періодом минулого року.

Як зазначив в.о. начальника головного управління фінансів І.Нос, у січні-березні 2011 року до загального фонду місцевих бюджетів області за оперативними даними надійшло 665,9 млн. грн. податків, зборів і неподаткових платежів. Порівняно з відповідним періодом 2010 року надходження до загального фонду бюджету області збільшилися на 61,9 млн. грн. або 10,2%. Проте, у ряді міст та районів надходження доходів до місцевих бюджетів порівняно з відповідним періодом минулого року зменшились. Зокрема, у м.Самборі – на 188,8 тис. грн., Золочівському районі – на 320,2 тис. грн., Самбірському – на 85,7 тис. грн.

До Державного бюджету в січні – березні поточного року надійшло 1995 млн. грн. доходів, що становить 139% до відповідного періоду минулого року. Платежів, від яких відраховуються суми дотації бюджету області, надійшло 1804 млн. грн. або 139% до відповідної дати 2010 року і 23% до плану на 2011 рік. В тому числі, податкових платежів надійшло 998 млн. грн., що становить 138% до надходжень за відповідний період минулого року та 105% до плану на січень-березень цього року.