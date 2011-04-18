Бюджетні установи Львівщини погасили борги за компослуги

Львів. 18 квітня. УНІАН. На сьогодні заборгованість бюджетних установ Львівської області за спожиті енергоносії та комунальні послуги повністю погашена. Про це йшлося під час селекторної наради з головами РДА, районних рад та міськими головами міст обласного значення.

Додамо, що на 1 квітня заборгованість становила 7 млн. грн.

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк наголосив на недопустимості в подальшому заборгованості бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, за спожиті енергоносії та комунальні послуги на звітні періоди.