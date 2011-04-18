Бюджетні установи Львівщини погасили борги за компослуги
13:07, 18 квітня 2011Львів
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На 1 квітня борг був 7 млн. грн.
Львів. 18 квітня. УНІАН. На сьогодні заборгованість бюджетних установ Львівської області за спожиті енергоносії та комунальні послуги повністю погашена. Про це йшлося під час селекторної наради з головами РДА, районних рад та міськими головами міст обласного значення.
Додамо, що на 1 квітня заборгованість становила 7 млн. грн.
Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк наголосив на недопустимості в подальшому заборгованості бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, за спожиті енергоносії та комунальні послуги на звітні періоди.
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