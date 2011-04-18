У Львівщину цьогоріч інвестували майже $26 млн

Львів. 18 квітня. УНІАН. Протягом найближчого часу ми маємо значно покращити інвестиційний клімат в області, зробити Львівщину одним з найбільш інвестиційно привабливих регіонів України. Про це наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час селекторної наради з головами райдержадміністрацій, районних рад та міськими головами міст обласного значення.

Виступаючи на нараді, в.о. заступника начальника головного управління економіки та інвестицій Д. Кащук, повідомив, що у І кварталі 2011 року в економіку області залучено 25,5 млн. дол. (що на 1% більше, ніж за перший квартал 2010 року). Найбільше інвестицій за цей період залучили підприємства м. Дрогобича (8,8 млн. дол.), Львова (5,8 млн. дол.), Трускавця (3,7 млн. дол.), а також Пустомитівського району (2,5 млн. дол.)

З метою залучення інвестицій проведено інвентаризацію інвестиційних можливостей районів та міст обласного значення. Зокрема, підготовлено 160 вільних земельних ділянок, 56 вільних приміщень, 61 інвестиційна пропозиція, які можуть бути запропоновані потенційним інвесторам.

У зв’язку з проведенням у жовтні 2011 року XI Міжнародного економічного форуму буде проведено інвестиційний ярмарок для презентації інвестиційного потенціалу районів та прикордонних областей.

В той же час було звернуто увагу на проблеми, котрі гальмують надходження іноземних інвестицій в нашу країну і, зокрема, на Львівщину. В першу чергу це стосується проблем з відшкодуванням ПДВ, неправомірним зняттям коштів з податкового кредиту підприємств-інвесторів, а також діями деяких працівників податкових органів під час проведення чергових перевірок підприємств. Не надто сприятливими для інвесторів є також проблеми із митним оформленням товарів при ввезенні на територію України.