У Турці обікрали пневматичний тир

Львівська область. 18 квітня. УНІАН. У райцентрі Турка невідомі скоїли крадіжку з приміщення пневматичного тиру розташованого на території Турківської автомобільної школи ТСО.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, було встановлено, що зловмисники зламавши замок вхідних дверей до приміщення пневматичного тиру Турківської автошколи, що на вулиці Міцкевича, 3, викрали три пневматичні рушниці калібру 4.5 мм.

Вартість викраденого встановлюється.