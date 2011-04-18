На Львівщині з початку року викрали 54 авто

Львів. 18 квітня. УНІАН. У Львівській області з початку року було викрадено 54 транспортні засоби, 28 з них вже розшукано, що становить 51,9%. За аналогічний період 2010 року на Львівщині було викрадено 84 транспортні засоби, з яких розшукано – 32.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

За цей рік співробітники ДАІ Львівської області розкрили 26 злочинів, пов’язаних із викраденням транспортних засобів, а за такий самий період минулого року було розкрито 10 таких злочинів.

Найчастіше у Львові крадіжку транспортних засобів скоювали на території Франківського району. Так, за 2011 рік тут було викрадено 10 транспортних засобів, що становить 18,5% від усієї кількості викраденого у Львові та області транспортну. До слова, за цей період минулого року найбільше викрадень транспортних засобів було скоєно також на території Франківського району міста Львова (тоді було викрадено 12 транспортних засобів).

Варто наголосити, що цього року не було скоєно жодної крадіжки транспортних засобів на території Залізничного району міста Львова, хоча за аналогічний період 2011 року там було викрадено 5 одиниць транспорту. Значно зменшилася кількість викрадених транспортних засобів на території Галицького району міста Львова. Зокрема, від 1 січня до 18 квітня 2011 року у Галицькому районі міста Львова було викрадено 1 транспортний засіб, тоді як за такий самий період минулого року – 11. Майже удвічі зменшилася кількість викрадень транспортних засобів на території Сихівського району Львова: цього року тут було викрадено 6 транспортних засобів, а минулого – 11. У Личаківському районі міста Львова цьогоріч злодії викрали 1 транспортний засіб, тоді як за цей період 2010 року було скоєно 5 таких злочинів. 5 транспортних засобів злочинці викрали цьогоріч з території Шевченківського району, а за аналогічний період минулого року – 11.

Щодо районів Львівської області, то від початку 2011 року найбільше викрали транспортних засобів з території Городоцького району. Там цьогоріч було викрадено 5 транспортних засобів, тоді як торік – 2.

Цього року по 4 транспортних засоби викрали злочинці з території міста Трускавця та Пустомитівського району. Жодного такого злочину не було скоєно цьогоріч на території Буського, Жидачівського, Золочівського, Перемишлянського, Червоноградського та Яворівського районів.

За днями тижня, то цьогоріч злочинці найчастіше «працювали» по середах (9 крадіжок транспортних засобів), четвергах (10) та суботах (12), а найрідше – по понеділках та вівторках (по 5 таких випадків). За такий самий період 2010 року найчастіше скоювали крадіжки транспортних засобів по понеділках (13), четвергах (18), п’ятницях (11), суботах (15) та неділях (12). Найменше торік викрадали транспортних засобів у такі дні, як вівторок (6) та середу (9).

За часом скоєння такого виду злочину, то у 2011 році 53,7% викрадень транспортних засобів (29 одиниць) було скоєно у період від 3.00 до 6.00 год., 22,2% (12 одиниць) – від 12.00 до 18.00 год., 18,5% (10 одиниць) – від 18.00 до 24.00 год.

У 2011 році найбільшим «попитом» серед злочинців користуються автомобілі таких марок, як: «БМВ» (викрадено 4 автомобілі цієї марки або 7,4% від усієї кількості викрадених); «ВАЗ-2110» (5 або 9,3%), «Деу-Ланос» (3 або 5,6%).

Не викрадали цього року автомобілі наступних марок – «ВАЗ-2108», «ВАЗ-2107», «ВАЗ-2105», «Фольксваген», «Ауді А-4» та «Ауді А-8», «Субару Форестер».