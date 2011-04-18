Затримано учасників розбійного нападу на АЗС у Львові

Львів. 18 квітня. УНІАН. Правоохоронці затримали трьох осіб, які неподалік торгового центру «Метро», пограбували АЗС у Львові. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськості ГУ МВС України у Львівській області.

За повідомленням МВС, за «гарячими слідами» було затримано одного із нападників, 23-річного молодика. У нього вилучили автомат Калашникова.

Невдовзі правоохоронці встановили та затримали ще двох співучасників розбою на автозаправку. Один із них - на момент вчинення нападу чекав спільників у машині.

Наразі працівники міліції перевіряють затриманих на причетність до інших злочинів.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня, близько 6-ї години ранку, у Львові було скоєно збройний напад на АЗС, що на вулиці Городоцькій неподалік торгового центру «Метро». До приміщення АЗС увірвалося двоє чоловіків з масками на обличчях, один з яких здійснив постріл вгору з автоматичної зброї. Нападники зв’язали оператора-касира і заправника АЗС, після чого заволоділи наявною виручкою в сумі 70 тис. грн.