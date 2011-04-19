Основа розвитку суспільства - місто, в якому живемо,- губернатор

Львів. 19 квітня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів зустріч з керівником Інституту міжнародної співпраці Фонду Ганса Зайделя Крістіаном Хегемером. Під час зустрічі було підписано дворічний проекту «Сталий розвиток малих міст Львівської області».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, проект фінансується Фондом Ганса Зайделя, реалізується Центром європейського менеджменту (м.Львів) спільно з Львівською обласною державною адміністрацією та експертами з Баварії.

Михайло Цимбалюк висловив вдячність за співпрацю з Львівщиною: «Важливо, що цей проект дає можливість залучити кошти проекту і громади». Проект спрямований на надання міським головам малих міст Львівщини допомоги в оволодінні європейськими інструментами планування розвитку територій та залучення інвестицій, адаптації німецького досвіду до місцевих потреб.

Крістіан Хегемер наголосив, що Львів є опорним містом для розвитку проекту – «Львів - Лємберг – ворота до культури». Він також уточнив, що вони працюють в цьому напрямку довготривало і послідовно ( з 1991 року).

Наступним етапом співробітництва стане візит голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка до Баварії, який має відбутися у вересні 2011 року.

Проект «Сталий розвиток малих міст» реалізується Центром європейського менеджменту (м.Львів) спільно з Львівською обласною державною адміністрацією та експертами з Баварії. Методологія проекту ґрунтується на передачі практиками-управлінцями з малих міст Баварії практикам-управлінцям з малих міст Львівщини досвіду.

До участі у проекті запрошено 21 мале місто Львівської області, у більшості з яких ще не реалізовувалися системні проекти міжнародної технічної допомоги.