Рава-Руська – найохайніший населений пункт Львівщини

Львів. 19 квітня. УНІАН. Місто Рава-Руська визнано найвпорядкованішим населеним пунктом Львівської області. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області.

14-16 квітня фахівці Держуправління охорони навколишнього природного середовища та Держекоінспекції проводили перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства та обстеження територій населених пунктів з метою оцінювання проведення місячника озеленення та благоустрою на Львівщини. За вказаний період обстежено і складено оціночні листи 124 населених пунктів і територій районів.

У результаті проведених заходів місячника суттєво покращився екологічний стан більшості районів. Протягом 4 тижнів вищезгаданої акції впорядковано 2,17 тис. га парків, скверів та алей, створено 7 нових парків на площі 1,8 га, 12 гектарів нових квітників і газонів, ліквідовано 804 стихійних та впорядковано 461 існуюче сміттєзвалище.

Комісійний об’їзд територій за участі членів Оргкомітету 16 квітня підтвердив надані робочими групами матеріали обстежень. За результатами обстеження на території області Буський район визначено найвпорядкованішим районом, а м. Раву-Руську - найохайнішим населеним пунктом. Також слід відзначити кращими Стрийський і Кам’янко-Бузький райони, місто обласного значення – Моршин.

«На посилення природоохоронної роботи необхідно звернути увагу керівникам Мостиського, Радехівського, Самбірського районів, головам сільських та селищних рад: с. Новий Витків Радехівського району, с.Новосілки Золочівського району, с. Підгірці Бродівського району, с. Чорний Острів Жидачівського району, смт. Славське Сколівського району, с. зава дівка Турківського району, с. Золотковичі і с. Милятичі Мостиського району», – зазначено в повідомлені.